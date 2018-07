Em casa, Schalke 04 vence o Hamburgo e assume 5.º lugar do Alemão

HAMBURGO - Com uma bela vitória por 3 a 0 sobre o Hamburgo, conquistada fora de casa, neste domingo, o Schalke 04 se garantiu na quinta colocação do Campeonato Alemão, com 31 pontos ganhos. O resultado foi assegurado com gols de Huntelaar, Farfán e Meyer e deixou o time da casa estacionado nos 16 pontos, encabeçando a zona de rebaixamento da tabela, na 16.ª posição.

O atacante holandês Huntelaar, por sua vez, voltou a jogar neste domingo depois de ficar cinco meses afastado dos gramados por causa de uma lesão no joelho. Ele abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, antes de o peruano Farfán ampliar aos 8 da etapa final e Meyer decretar o 3 a 0 apenas três minutos depois.

No outro jogo disputado neste domingo pela 18.ª rodada do Campeonato Alemão, o Werder Bremen não conseguiu passar de um 0 a 0 com Eintracht Braunschweig, lanterna do torneio, jogando em casa. Com isso, o Werder ficou na 11.ª colocação, com 20 pontos, enquanto o time visitante tem apenas 12.