Em casa, Schalke bate o Hannover por 2 a 0 no Alemão

GELSENKIRCHEN - O Schalke 04 deu mais um importante passo para buscar uma vaga na Liga dos Campeões da Europa neste domingo, ao alcançar sua 11.ª vitória neste Campeonato Alemão. A vítima da vez foi o Hannover, que foi a Gelsenkirchen e acabou derrotado por 2 a 0, com os gols de Farfán e Max Meyer, ainda no primeiro tempo.

O resultado levou o Schalke a 37 pontos, na quarta colocação, que hoje lhe daria vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões. Na próxima rodada, no sábado, a equipe terá um duelo direto pelas primeiras posições com o Bayer Leverkusen, fora de casa. Por outro lado, o Hannover, que parou nos 24 pontos, em décimo, duelará com o Mainz, na sexta, também fora de casa.

A vitória deste domingo começou a ser escrita aos 39 minutos, quando Kolasinac recebeu pela esquerda, fez grande jogada e deixou Farfán sem goleiro para marcar. Apenas cinco minutos depois saiu o segundo. Desta vez foi Uchida que fez bela jogada pelo lado direito e rolou para trás. Meyer estava entrando na área e bateu de primeira para definir o resultado.

No outro jogo do dia, o Stuttgart foi surpreendido em casa pelo Augsburg e acabou atropelado por 4 a 1. O resultado manteve os anfitriões perto da zona de rebaixamento, com apenas 19 pontos, na 14.ª colocação. Por outro lado, o Augsburg é o oitavo, com 31, e sonha com vaga na Liga Europa.