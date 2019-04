Em casa, Sport cede empate ao Oeste nos acréscimos na estreia na Série B

Depois de disputar por cinco anos seguidos a elite nacional, o Sport voltou a jogar o Campeonato Brasileiro da Série B. A estreia foi decepcionante no primeiro tempo, com boa movimentação na etapa final, mas insuficiente para vencer nesta sexta-feira na Ilha do Retiro. O time saiu na frente com Hernane, perdeu outras chances e acabou castigado nos acréscimos quando sofreu o empate do Oeste, com gol marcado por Bruno Paraíba.

O primeiro tempo foi de deixar o torcedor do Sport preocupado. O campeão pernambucano finalizou apenas uma vez diante do time paulista, que soube se fechar no meio-campo e impedir infiltrações e finalizações. Bem marcado, o time teve dificuldades para sair da defesa e errou muitos passes no meio-campo.

No intervalo, o técnico Guto Ferreira fez as correções necessárias. Já voltou com duas trocas: Leandrinho no lugar de Sammir e Juninho na vaga de Alison Farias. Além disso, pediu mais velocidade na troca de passe e mais chutes a gol. Mas aos dois minutos, o goleiro Maílson salvou o time ao tirar com a ponta dos dedos o chute de longe de Bruno Lopes, que tinha endereço certo.

O Sport reagiu logo e passou a finalizar com perigo. Aos quatro minutos, Leandrinho chutou forte e Matheus defendeu. Aos oito minutos saiu o gol, quando Ezequiel tentou chutar e a bola sobrou na pequena área para a finalização, com os joelhos, de Hernane.

Este gol deu mais tranquilidade para o time da casa, que passou a finalizar com frequência. Aos 12 e aos 14 com Juninho, aos 19 com Hernane. Em todas as chances, o Sport parou nas boas defesas de Matheus.

O técnico Renan Freitas ainda tentou dar força ofensiva ao Oeste com algumas mudanças. Entraram Bruno Paraíba, Guilherme e Elvis, porém, sem chances de finalizar com perigo. Nos contragolpes, o Sport teve outras chances para ampliar o placar, principalmente com Juninho e Hernane. No final, acabou castigado ao levar o empate aos 48 minutos. Guilherme fez o cruzamento do lado direito e na pequena área Bruno Paraíba se antecipou á marcação para desviar no canto direito de Mailson.

O Oeste agora vai atuar em casa diante do Guarani, em 1º de maio, na Arena Barueri. O Sport só volta a campo em 6 de maio para enfrentar o Bragantino, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 1 OESTE

SPORT - Maílson; Raul Prata, Adryelson, Rafael Thyere e Guilherme Lazaroni; Charles, Sammir (Leandrinho) e Ronaldo (João Igor); Ezequiel, Hernane e Alisson Farias (Juninho). Técnico: Guto Ferreira.

OESTE - Matheus Cavichioli; Bonilha, Kanu, Maracás e Alyson; Lídio, Betinho (Elvis) e Mazinho; Roberto, Fábio (Bruno Paraíba) e Bruno Lopes (Guilherme). Técnico: Renan Freitas.

GOLS - Hernane, aos oito e Bruno Paraíba aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

CARTÕES AMARELOS - Raul Prata, Leandrinho e Rafael Thyere (Sport). Alyson e Betinho (Oeste).

RENDA - R$ 92.826,00.

PÚBLICO - 6.492 pagantes.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).