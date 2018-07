Em casa, Sport pede o apoio da torcida no jogo contra Coritiba

Diante da irritação e ansiedade da torcida do Sport, que segundo o goleiro Magrão tem criticado mais do que apoiado, seis jogadores rubro-negros fizeram um apelo aos torcedores do time durante entrevista coletiva, na última sexta-feira, 19, no Recife. Eles querem voltar a contar com o apoio e a vibração da torcida, que consideram fundamental para estimular o time no Brasileirão. Neste domingo, 21, o rival é o Coritiba, às 16 horas, no estádio da Ilha do Retiro, pela 23.ª rodada.

Na última disputa, quando o Sport empatou em 0 a 0 contra o Internacional, em casa, o time chegou a ser vaiado, em um jogo em que o técnico Eduardo Baptista elogiou a atuação dos jogadores. Na sexta falaram cinco atletas mais antigos e também o "novato" Diego Souza, que relembrou a força da torcida que ele costumava enfrentar quando defendia times adversários.

Depois de "castigar" o atacante Neto Baiano, colocando-o no banco de reservas por rebeldia, Eduardo Baptista voltou a escalá-lo para o jogo deste domingo contra o Coritiba. O Sport iniciou a rodada na oitava colocação, com 32 pontos.