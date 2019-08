Em casa, Union Berlin faz história ao derrotar o Borussia Dortmund por 3 a 1

A cada rodada do Campeonato Alemão, o Union Berlin tem atraído mais atenção, com feitos e gestos emocionantes. Jogando em casa neste sábado, pela terceira rodada, a modesta equipe da capital alemã, que faz a sua estreia na elite do futebol do país nesta temporada, bateu o poderoso Borussia Dortmund por 3 a 1 e obteve a sua primeira vitória na história da competição.

Sob muita festa de seus torcedores antes, durante e ao final da partida, a equipe anfitriã chegou ao triunfo com dois gols de Marius Bulter e um de Andersson, com Paco Alcácer descontando para o time de Dortmund.

Na primeira rodada, na derrota de 4 a 0 para o RB Leipzig, a torcida do Union Berlin já havia comovido a Alemanha ao levar para as arquibancadas de seu estádio, o Alten Försterei, fotos de fãs já falecidos da equipe recém-promovida da segunda divisão que nunca viram o seu clube jogar na elite.

Na semana seguinte, o primeiro gol da equipe marcado na história da competição, no empate por 1 a 1 contra o Augsburg, fora de casa, foi comemorado como um título. Neste sábado, com uma estratégia bem sucedida de atuar no contra-ataque diante de uma equipe bem mais tradicional, veio o primeiro triunfo, que leva o time a ocupar a 10.ª posição, agora com quatro pontos.

Já o Borussia Dortmund, que com o revés perdeu a chance de manter os 100% de aproveitamento no campeonato, se manteve com seis pontos, em quinto lugar, deixando o líder RB Leipzig, que tem nove, se isolar na ponta.

Neste sábado, o placar foi aberto aos 22 minutos da etapa inicial com Bulter, mas a resposta do time visitante veio pouco depois, aos 25, com o artilheiro Paco Alcácer. No segundo tempo, Bulter recolocou a equipe da antiga Berlim Oriental em vantagem, aproveitando indefinição da zaga da equipe treinada por Lucien Favre, logo aos cinco minutos.

O ápice do jogo, entretanto, aconteceu aos 30 minutos, quando Sebastian Andersson ampliou e levou à loucura a torcida local, que pôde sentir o sabor de uma vitória na elite do futebol alemão pela primeira vez na trajetória de um clube fundado somente em 1966.