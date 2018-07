Em casa, Vasco derrota o Madureira e segue 100% no Carioca

Pela primeira vez no ano, o Vasco jogou em sua casa, o estádio de São Januário. E a estreia nele foi com vitória por 2 a 0 sobre o Madureira, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Na rodada inaugural o time do técnico Doriva venceu a Cabofriense, pelo mesmo placar, e agora ostenta 100% de aproveitamento. Os autores dos gols também foram os mesmos: Bernardo e Marcinho.

Apesar de todo o clima de festa dos torcedores no retorno à São Januário, o futebol apresentado pelo time não empolgou. O Vasco foi lento, subiu pouco ao ataque. Mas venceu porque soube explorar as falhas do Madureira.

Antes de iniciar a partida, o meia Bernardo recebeu uma homenagem da diretoria e da torcida vascaína por completar 100 jogos pela equipe. E aos três minutos pode retribuir com um gol. O meia recebeu passe de Montoya e arriscou um chute de fora da área. O goleiro do Madureira falhou ao não se antecipar e a bola acabou entrando.

Por orientação de Doriva, o time recuou e ficou a trocar passes em seu campo para administrar o resultado. Porém, os erros na saída de bola eram frequentes e o meio de campo, lento, não municiava os atacantes. O Madureira ainda aproveitou algumas brechas na marcação vascaína e levou perigo em finalizações.

Em desvantagem, o Madureira partiu para frente e deixou a retaguarda exposta. Aos 14 minutos do segundo tempo, Marcinho aproveitou. Após escanteio, o meia explorou uma falha na defesa do time tricolor suburbano e cabeceou para ampliar o placar.

O Vasco manteve o time na defesa, fechado, e ainda contou com o cansaço do Madureira para manter o resultado até o final.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 x 0 MADUREIRA

VASCO - Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Christianno; Serginho, Lucas e Bernardo (Marquinhos); Rafael Silva (Yago), Marcinho (Julio dos Santos) e Montoya. Técnico: Doriva.

MADUREIRA - Jonathan; Formiga, Daniel, Thiago Cardoso e Gilson; Luiz Paulo, Ryan (Berg), Rodrigo Lindoso, Rodrigo Pinho e Camacho (João Carlos); Thiago Galhardo. Técnico: Toninho Andrade.

GOLS - Bernardo, aos 3 minutos do primeiro tempo; Marcinho, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Christiano, Luan, Rodrigo e Montoya (Vasco); Thiago Cardoso e Thiago Galhardo (Madureira).

ÁRBITRO - Leonardo Garcia Cavaleiro.

RENDA - R$ 104.125,00.

PÚBLICO - 6.557 pagantes (7.285 no total).

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).