Em casa, Vasco pega Grêmio para subir na classificação O Vasco retornou da estrada com dois bons resultados na bagagem. Venceu o Coritiba, no estádio Couto Pereira, e arrancou um empate com o Santos, na Vila Belmiro. Esses quatro pontos na última viagem deixou o time cruzmaltino em boa posição para tentar um ataque ao G4. Adversário e local são ideais. Às 21 horas deste sábado, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro, recebe o Grêmio, em São Januário, com a possibilidade de igualar a pontuação do oponente, que ocupa o quarto lugar.