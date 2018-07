Em casa, Vitória quer se afastar ainda mais da zona da degola

O triunfo sobre a Chapecoense, em Santa Catarina, no fim de semana, animou os jogadores do Vitória. Com o resultado fora de casa contra o rival direto na luta contra a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe deixou a zona de rebaixamento - fazendo com que o próprio time catarinense entrasse no grupo dos quatro últimos. Agora, aposta em um novo triunfo contra um rival direto, desta vez o Coritiba, nesta quarta-feira, às 21 horas (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador, pela 35.ª rodada, para afastar o risco de descenso.

Com 37 pontos - a mesma pontuação da equipe paranaense -, o Vitória está na 15.ª posição. "Depois da decisão contra a Chapecoense, temos uma nova decisão e vamos fazer de tudo para vencer mais essa partida", disse o atacante Edno. "Contamos com o apoio da torcida para fazer um grande jogo, para que possamos nos afastar mais da zona de rebaixamento".

Para a partida, o técnico Ney Franco vai poder contar com o retorno do meia argentino Escudero, há um mês afastado por uma lesão muscular. O jogador, porém, deve iniciar a partida no banco de reservas.