Contra Blatter, polícia faz operação de busca na Federação Francesa

A Federação Francesa de Futebol é alvo de uma operação de busca por parte da polícia. Segundo o Ministério Público da França e da Suíça, a operação está relacionada com as investigações envolvendo o ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter, acusado de ter feito pagamentos suspeitos no valor de US$ 2 milhões para o ex-dirigente Michel Platini.

Ambos foram afastados do futebol pela Fifa, dando fim ao reinado de Blatter e impedindo que o francês concorresse ao cargo máximo do futebol.

Mas, na Justiça, o caso ganha novos contornos. Segundo o MP suíço, no dia 14 de janeiro, Berna solicitou a cooperação dos franceses para investigar o caso. Na noite desta terça, portanto, parte do pedido começou a ser aplicado, com a operação na sede da entidade em Paris.

A investigação foi iniciada em setembro de 2015, sob a suspeita de que o dinheiro tenha sido um pagamento de uma propina ou um benefício indevido para Platini para não se apresentar às eleições na Fifa em 2011, justamente contra Blatter.

Os dois cartolas insistem que o dinheiro se refere a um salário atrasado de Platini, na época que trabalhava na Fifa como conselheiro de Blatter em 2003. Mas, para a Justiça, o atraso de nove anos na transferência e o fato de Platini ter passado a ser vice-presidente da Fifa o obrigariam a declarar os valores.

Na Suíça, Blatter ainda corre o risco de ser detido por ser investigado por administração criminosa e apropriação indevida de recursos. Já Platini foi ouvido até agora apenas na condição de "parte envolvida".