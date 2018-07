Betis finalmente anuncia a contratação de Leandro Damião

O mundo do futebol dá voltas e esta aconteceu de forma até que rápida no Betis. Apenas dois dias após anunciar que havia desistido de contratar o atacante brasileiro Leandro Damião, o que gerou um enorme desgaste no clube espanhol e provocou até a renúncia do presidente Juan Carlos Ollero, o time de Sevilha confirmou nesta quinta-feira o acerto com o ex-jogador de Santos, Internacional e Cruzeiro.

Leandro Damião assinou um contrato de curto prazo, somente até o próximo dia 30 de junho. Nesta quinta-feira, o brasileiro até já posou para uma foto, exibida no site oficial do Betis, ao lado do novo presidente Angel Haro García, empossado um pouco mais cedo.

O atacante brasileiro, que já teve passagens pela seleção, esteve perto de ser contratado pelo Betis no início desta semana, mas o Conselho de Administração do clube vetou o acerto por causa dos altos valores envolvidos na negociação. Isso gerou uma situação constrangedora para Juan Carlos Ollero, que pediu a renúncia ao cargo de presidente citando uma "divisão interna" insustentável.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o conselho do Betis vetou um acordo que levaria Leandro Damião por empréstimo de um ano e meio ao clube, com salários de 3,25 milhões de euros por este período, além de bônus por alguns objetivos definidos antecipadamente. Ollero não negou a informação, mas garantiu que o desentendimento da diretoria já vinha de um longo período.