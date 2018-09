Em Caxias, Juventude e Londrina ficam no empate sem gols pela Série B

Em jogo equilibrado, Juventude e Londrina não saíram do 0 a 0 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), nesta quinta-feira pela 29ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de terem objetivos distintos na competição, o empate foi ruim para os dois times.

O Juventude, com 32 pontos, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento e pode voltar a ficar entre os quatro últimos, já que Paysandu, com 31, e CRB, com 30, ainda entram em campo na rodada. O Londrina, na oitava colocação, com 40, ainda sonha com o acesso, mas ficou ainda mais distante do quarto colocado Avaí, que já tem cinco pontos a mais e também tem um jogo a cumprir.

O Juventude fez valer o fato de estar jogando em casa e foi superior na primeira etapa, envolvendo o adversário com trocas de passes e levando perigo ao gol de Vagner. Sentindo o desfalque do atacante Dagoberto, o Londrina teve dificuldade para responder e praticamente não finalizou até o intervalo.

O placar só se manteve inalterado até o fim da primeira etapa porque Micael teve um gol mal anulado. O zagueiro do Juventude aproveitou a sobra em cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo do gol, mas o árbitro paulista Vinícius Furlan assinalou impedimento.

Na segunda etapa, o jogo foi ainda mais truncado e praticamente sem lances de perigo. A partida só ganhou em emoção aos 33 minutos, quando Neuton, do Juventude, e Jô, do Londrina, se desentenderam e acabaram expulsos. Os cartões foram muito contestados, principalmente pelos jogadores visitantes.

Com um jogador a menos para cada lado, os espaços apareceram mais, porém, nenhuma das duas equipes conseguiu aproveitar. O Juventude seguiu mais presente no campo de ataque até o fim, mas o time paranaense se defendeu bem e segurou o 0 a 0.

O Londrina volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Goiás no Estádio Olímpico de Goiânia (GO), pela 30.ª rodada da Série B. Na sexta-feira, dia 5 de outubro, o Juventude encara o Coritiba, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 0 x 0 LONDRINA

JUVENTUDE - Douglas Silva; Felipe Marrioni, Micael, Wágner e Neuton; Rodrigo, Lucas (Pará), Tony (Douglas Kremmer), Leandro Lima e Hugo Sanches; Caio Rangel (Guilherme Queiroz). Técnico: Luis Carlos Winck.

LONDRINA - Vagner; Lucas Ramon, Leandro Almeida, Lucas Costa e Sávio; João Paulo, Jardel e Higor Leite (Matheuzinho); Paulinho Moccelin (Thiago Ribeiro), Carlos Henrique (Jô) e Felipe Marques. Técnico: Roberto Fonseca.

CARTÕES AMARELOS - Wágner, Leandro Lima, Hugo Sanches e Caio Rangel (Juventude); Lucas Costa e Jardel (Londrina).

CARTÕES VERMELHOS - Neuton (Juventude) e Jô (Londrina).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

RENDA - R$ 39.685,00

PÚBLICO - 4.045 pagantes (4.369 no total).

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).