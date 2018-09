Em Chapecó, Atlético-PR busca superar o retrospecto ruim como visitante

O Atlético Paranaense ainda sofre com o fantasma do risco de rebaixamento. Depois de três vitórias consecutivas dentro de casa, o time dirigido por Tiago Nunes voltou a esbarrar em um problema antigo: o aproveitamento ruim como visitante. Após duas derrotas consecutivas fora de casa, o clube enfrenta a Chapecoense nesta quinta-feira, às 20 horas, em jogo adiado da 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá.

Mas para Tiago Nunes, o time teve boas atuações mesmo nas derrotas para o Palmeiras (2 a 0) e Atlético-MG (3 a 1) e pode conquistar uma vitória. "O importante é continuar jogando bem, o que nos credencia a poder vencer fora de casa. Estamos analisando de maneira fria, estatisticamente, os motivos de não conseguirmos essas vitórias fora de casa. Passando isso aos atletas, construiremos nos treinamentos essa primeira vitória. Esperamos que ela possa vir já em Chapecó", comentou o técnico.

Ele, porém, ressalta as dificuldades esperadas, mesmo porque o adversário está ameaçado pelo rebaixamento. "Será uma partida muito competitiva e temos que ter o controle emocional para fazer um jogo equilibrado", reforçou.

O time vai ter mudanças importantes. Os meias Lucho González e Nikão estão automaticamente suspensos - o primeiro levou o terceiro cartão amarelo e o outro foi expulso diante do Atlético-MG, na última segunda-feira, em Belo Horizonte. O lateral-direito Jonathan também recebeu a terceira advertência e reforça a lista de desfalques.

O volante Wellington e o lateral-esquerdo Renan Lodi voltam a ficar à disposição depois de cumprirem suspensão e já devem entrar no time. No meio, Rony deve começar o jogo, enquanto Diego Ferreira e Reginaldo disputam uma posição na lateral direita. Márcio Azevedo volta para o banco de reservas.

Com apenas cinco pontos conquistados como visitante e nenhuma vitória, o Atlético-PR tem uma das piores campanhas longe de casa - são cinco empates e sete derrotas. Atualmente aparece com 27 pontos, na 14.ª posição. O jogo com a Chapecoense estava marcado para 22 de agosto, mas teve de ser adiado porque o aeroporto de Chapecó estava fechado devido ao mau tempo.