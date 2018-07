Em Chicago, Colômbia e Chile buscam vaga à final da Copa América

Colômbia e Chile decidem nesta quarta-feira, às 21 horas (de Brasília), no estádio Soldier Field, em Chicago, quem avança à decisão da Copa América Centenário, torneio nos Estados Unidos que homenageia os 100 anos de fundação da Conmebol. Atuais campeões, os chilenos não terão o meia Arturo Vidal, mas entram em campo empolgados pela goleada de 7 a 0 sobre o México nas quartas de final, enquanto que os colombianos apostam no bom momento do goleiro Ospina para deter o ataque rival.

"Sabemos da qualidade, nível de jogo deles. O Chile vem jogando bem há algum tempo, são os atuais campeões da Copa América, isso diz muito. Queremos aproveitar essa grande oportunidade que temos", disse Ospina.

Se o técnico Juan Antonio Pizzi terá o importante desfalque de Vidal no Chile, o argentino José Pekerman, da Colômbia, tem problemas na defesa. O zagueiro Cristian Zapata e o lateral-esquerdo Farid Díaz fazem tratamento intensivo e correm o risco de serem vetados.

Apresentado na última segunda-feira como técnico da seleção brasileira, Tite vai acompanhar o jogo in loco. A Colômbia será o adversário do Brasil em 6 de setembro, na Arena Amazônia, em Manaus. A estreia do treinador será quatro dias antes diante do Equador, em Quito.