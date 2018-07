Em Cingapura, Arsenal goleia no reencontro de Emery com o PSG

O reencontro de Unai Emery com o Paris Saint-Germain foi o melhor possível para o treinador. Neste sábado, em duelo válido pela Internacional Champions Cup, torneio amistoso de pré-temporada que envolve alguns dos principais clubes do futebol europeu, o Arsenal, o novo clube de Emery, goleou o time parisiense por 5 a 1, em duelo disputado na cidade de Kallang, em Cingapura.

Emery deixou o comando do PSG após o término da temporada 2017/2018, pois não teve o seu vínculo renovado, depois sendo contratado pela diretoria do Arsenal para suceder Arsène Wenger. E neste sábado conseguiu triunfar na competição amistosa, após empatar com o Atlético de Madrid por 1 a 1, depois sendo batido na disputa dos pênaltis. E o seu próximo compromisso no torneio será na quarta-feira, em Dublin, onde fará clássico com o Chelsea.

O confronto com o PSG foi movimentado, especialmente no segundo tempo, quando saíram cinco dos seis gols do amistoso. O primeiro deles foi marcado por Özil, em contra-ataque, logo aos 13 minutos da etapa inicial. Depois, Nkunku arrancou a igualdade aos 15 da segunda etapa.

Só que a reação do PSG ficou nisso, ainda mais que o time atuou basicamente com reservas e jovens jogadores. O Arsenal se aproveitou e abriu 3 a 1 com dois gols de Lacazette, aos 22 e aos 26 minutos, sendo que Buffon, recém-contratado pelo time francês, falhou no segundo gol. E a equipe londrina marcou mais duas vezes, aos 42 e aos 49 minutos, com Holding e Nketiah, respectivamente, definindo a vitória por 5 a 1.

A derrota foi a segunda do PSG na International Champions Cup, pois na estreia o time, que ainda não conta com as suas principais estrelas, levou 3 a 1 do Bayern de Munique. O time francês voltará a jogar pela competição amistosa na segunda-feira, diante do Atlético de Madrid, mais uma vez em Cingapura.