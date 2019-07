Em Cingapura, Manchester United supera a Inter de Milão em jogo amistoso

O Manchester United estreou com vitória na International Champions Cup neste sábado, ao derrotar por 1 a 0 a Inter de Milão, em duelo disputado no estádio Nacional de Cingapura. O grande destaque da partida no torneio amistoso, que faz parte da pré-temporada, foi o jovem atacante Mason Greenwood, de apenas 17 anos.

Greenwood, que já havia balançado as redes no meio da semana na goleada por 4 a 0 sobre o Leeds United, time da segunda divisão inglesa, foi o autor do gol que deu a vitória ao time inglês em Cingapura. O tento foi marcado aos 30 minutos da etapa final. No lance, o jovem inglês pegou rebote do goleiro, cortou o marcador e anotou um bonito gol em arremate de esquerda.

Recheado de jovens em campo, mas com a presença de alguns titulares, como o francês Pogba, o United foi superior na maior parte do jogo. Mais qualificado no ataque, teve intensidade para controlar o jogo e foi pouco ameaçado pelo rival italiano. Mesmo no segundo tempo, quando boa parte da equipe de Manchester foi alterada, o ritmo não caiu.

Além do gol, o time do técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer, que comandou as ações, finalizando 21 vezes, sendo oito delas na meta, contra oito da Inter, apenas uma no gol, teve outras chances para marcar, como a conclusão de Martial defendida pelo goleiro Handonovic. Além disso, os ingleses também acertaram a trave duas vezes, uma em cabeceio de Matic e, na outra, em finalização de Greenwood. No final, o 1 a 0 foi pouco, considerando o domínio do time inglês.

Depois de estrear com vitória, o Manchester United terá na sequência da competição o Tottenham, em duelo marcado para a próxima quinta-feira, em Xangai, na China. Os testes serão encerrados com o confronto diante do Milan, em 3 de agosto, em Cardiff, no País de Gales. Já a Inter faz o clássico italiano com a Juventus na quarta-feira, em Nanjing, na China, e fecha sua participação no torneio preparatório contra o Tottenham, dia 4 de agosto, em Londres.

City é vice

Depois de empatar sem gols, o Manchester City foi derrotado pelo Wolverhampton nos pênaltis e ficou com o vice no Premier League Asia Trophy, torneio amistoso entre clubes ingleses realizado na China pela nona vez. A partida foi disputada no estádio Hongkou, em Xangai.

Assim como fez na partida anterior, o técnico espanhol Pep Guardiola começou o duelo com um time misto e aos poucos foi colocando em campo alguns titulares, como o português Bernardo Silva. Em relação aos principais atletas, começaram a partida apenas o meia De Bruyne e os atacantes Sané e Sterling. Os brasileiros Ederson e Gabriel Jesus e os argentinos Otamendi e Sergio Agüero ainda estão de férias por terem participado da Copa América.

Desta vez, porém, o time de Guardiola não teve bom desempenho. Foi superior na posse de bola (67%) e finalizou mais vezes que o adversário (12 contra cinco), mas não teve bom aproveitamento nas suas conclusões. Na principal delas, um pênalti anotado no segundo tempo depois de Sané ser derrubado na área, Sterling bateu mal e isolou a cobrança.

Nas penalidades, o Wolverhampton converteu três de suas cinco cobranças, enquanto que o City acertou apenas duas - Nmecha, David Silva e Gündogan tiveram suas batidas defendidas pelo goleiro Rui Patrício.

O terceiro lugar do torneio preparatório em solo chinês ficou com o Newcastle, que, mais cedo, derrotou o West Ham por 1 a 0. O atacante japonês Yoshinori Muto foi o autor do gol que garantiu o triunfo, aos 34 minutos do primeiro tempo.