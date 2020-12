Em clássico, Arsenal supera Chelsea e quebra jejum de sete rodadas sem vitórias

O Arsenal venceu o Chelsea por 3 a 1, neste sábado, no Emirates Stadium, em um clássico eletrizante na rodada do Boxing Day. O duelo, válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês, quebrou o jejum do Arsenal de sete jogos sem vitórias e pode marcar o início da reação da equipe de Mikel Arteta.

No primeiro tempo, o Chelsea iniciou ofensivo, com a primeira chance sendo aos 12 minutos, em cobrança de falta. O meia Mason Mount realizou o lance, que seguiu em direção à trave. Aos 16, ao parar Kovacic, que vinha em grande e perigosa velocidade, Pablo Marí recebeu cartão amarelo. Ambas as equipes continuaram criando chances ao longo da primeira etapa, sem que o Chelsea aproveitasse os escanteios, que se tornaram sua especialidade.

Leia Também Aston Villa vence Crystal Palace e se aproxima de líderes do Campeonato Inglês

Aos 33 , em cobrança de pênalti, o francês Lacazette abriu o placar, fazendo o primeiro da partida e trazendo um suspiro de alívio para os donos da casa, que amargavam sete rodadas sem vitórias, em uma das piores campanhas de sua história no Campeonato Inglês. Já aos 44, outro susto para o goleiro Mendy com a excelente cobrança de falta de Xhaka. O meio-campista, que retornou de suspensão, lançou por cima da barreira direto para as redes, no segundo gol dos anfitriões.

Se a primeira etapa foi equilibrada nas atuações, apesar de dois gols marcados pelos donos da casa, o segundo tempo, porém, foi inteiro da equipe de Arteta. O terceiro gol do Arsenal veio logo aos 10 minutos, com Saka, que após receber de Smith Rowe, apresentou belíssimo cruzamento que encontrou diretamente o gol.

No fim do segundo tempo, o Chelsea, que não conseguiu criar muitas chances, teve sucesso com Abraham, ao balançar as redes do goleiro Leno, aos 39 minutos. A reação continuou com lance do brasileiro Thiago Silva, que tentou com cabeçada mas não conseguiu emplacar mais um gol.

Para manter a emoção do clássico até o último minuto, Pablo Marí, que apresentou excelente atuação, fez pênalti aos 45, que foi desperdiçado por Jorginho, perdendo a chance de diminuir a diferença do Chelsea. Ao que parece, a equipe do treinador Lampard não está com sorte no Boxing Day porque também sofreu derrota no ano passado, para o Southampton.

O resultado alça o Arsenal ao 14º lugar na tabela da Premier League, com 17 pontos. O Chelsea, por sua vez, vai à sexta posição, com 25 pontos e se afasta dos líderes do Campeonato Inglês.

Em outro jogo deste sábado, Fulham e Southampton empataram sem gols na casa do primeiro. Theo Walcott chegou a balançar as redes para os visitantes aos 40 minutos do segundo tempo, mas o lance foi anulado pela arbitragem.