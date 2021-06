Em clássico com o Santos, São Paulo reencontra Diniz e tenta se acertar

Depois de quatro partidas sem vencer, o São Paulo busca neste domingo sua primeira vitória no Brasileirão, às 18h15, diante do Santos, que é dirigido por um nome bastante conhecido no clube: Fernando Diniz. Será a primeira vez que o treinador enfrentará o rival desde sua saída do Morumbi, em fevereiro deste ano.

Embora tenha acumulado eliminações dolorosas, como a semifinal da Copa do Brasil, e a perda do título brasileiro depois de liderar boa parte da competição, Diniz deixou conceitos táticos aproveitados pelo sucessor, Hernán Crespo. Entre eles estão a saída de bola com os zagueiros e a ofensividade. O argentino tornou o time mais sólido na defesa, continuou apostando nos jovens e encerrou o jejum de títulos com a conquista do Paulistão.

Leia Também Benítez pode ser a novidade do São Paulo no clássico com o Santos na Vila Belmiro

“(Amizade) faz parte do futebol. Farei tudo o que for possível pelos objetivos do Santos. Será bom rever muitos amigos que fiz no São Paulo, mas meu interesse único e exclusivo é fazer meu melhor pelo Santos”, afirmou o Diniz.

Crespo busca reencontrar as melhores atuações da equipe. No Brasileirão, o time anotou apenas um gol em quatro jogos e, por isso, chega pressionado à Vila Belmiro. Os desfalques estão pesando. Entre convocações, suspensões e contusões, são seis titulares fora.

A grande expectativa é pelo retorno de Matías Benítez. O argentino está em fase final de recuperação de um estiramento na coxa esquerda, treinou durante a semana e deve pelo menos ficar no banco de reservas. Ele está fora desde a primeira final do Paulistão, contra o Palmeiras, e o time tem sentido falta de sua lucidez e criatividade do meio para a frente.

A boa notícia no início ruim no Brasileirão é o desempenho do recém-chegado Emiliano Rigoni. Em seus quatro primeiros jogos, o argentino fez um gol e deu duas assistências. Na defesa, Crespo ensaia o retorno do esquema com três zagueiros, mantendo Reinaldo ao lado de Bruno Alves e Diego Costa. Miranda e só deve ficar à disposição em três semanas.

O início do trabalho de Diniz no Santos ainda é irregular. No Brasileirão, a equipe tem uma vitória, um empate e duas derrotas. Para o zagueiro Luiz Felipe, o treinador já começa a imprimir suas principais características no jeito de jogar do time. “Estamos evoluindo na saída de jogo desde a defesa. Quando corremos esse ‘risco’, é justamente para atrair o adversário e a gente conseguir buscar o gol.

Com a suspensão de Alison pelo terceiro cartão amarelo, Camacho deve ser titular pela primeira vez. Luan Peres volta após cumprir suspensão.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X SÃO PAULO

SANTOS: John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani (Lucas Braga); Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz.

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Igor Vinicius, Liziero, Gabriel Sara, Emiliano Rigoni e Welington; Luciano e Eder. Técnico: Hernán Crespo.

JUIZ: Sávio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO: 18h15.

LOCAL: Vila Belmiro.