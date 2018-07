Em clássico da Sicília, Palermo bate Catania

Os dois times, porém, seguem longe dos líderes da competição. O Catania, apesar da derrota, está melhor, no sétimo lugar, com 19 pontos. O Palermo que faz campanha irregular, está em 13.º, com 14.

Apesar da legião de argentinos no jogo, nenhum marcou. O italiano Miccoli fez o primeiro do Palermo, aos 10 minutos. No segundo tempo, o esloveno Ilicic marcou duas vezes e ampliou para o time de casa. O Catania só conseguiu descontar numa bela cobrança de falta do italiano Lodi.