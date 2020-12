Em clássico de Manchester sem brilho, United e City empatam no Campeonato Inglês

O Manchester United recebeu o rival Manchester City no clássico da cidade neste sábado, no estádio Old Trafford, pela 12.ª rodada do Campeonato Inglês, e ficou no empate sem gols. Como já era esperado, o dérbi foi bastante agitado, porém tecnicamente deixou a desejar, sem lances de encher os olhos.

Com o resultado, os rivais permanecem colados no meio da tabela de classificação: o Manchester United na sétima posição, com 20 pontos, e o City, na oitava com 19. Ambos, porém, têm um jogo a menos por ainda não terem disputado a partida da primeira rodada do campeonato.

Leia Também Confira como foi o jogo entre Manchester United e Manchester City

No primeiro tempo, o jogo terminou no zero a zero, com muita correria, chutões do campo de defesa e algumas chances para cada lado. A melhor delas foi do City, aos 34 minutos. O atacante brasileiro Gabriel Jesus disparou no contra-ataque e viu De Bruyne no meio. O belga passou de primeira para Mahrez, que dominou, ajeitou o corpo e chutou em cima do goleiro espanhol De Gea.

Na etapa final, logo no primeiro lance o Manchester United chegou a ter um pênalti assinalado, mas depois foi anulado pelo VAR porque o atacante Rashford estava impedido. Ao longo do segundo tempo, contudo, o Manchester City acelerou o ritmo e pressionou os rivais, com boas participações de Gabriel Jesus e de De Bruyne.

No entanto, as arrancadas no ataque pararam na marcação cerrada do setor defensivo do Manchester United, o que frustrou o técnico do City, o espanhol Pep Guardiola, visivelmente irritado com o andamento da partida e as oportunidades desperdiçadas.

Mais cedo, outros jogos mexeram com a parte intermediária e inferior da tabela de classificação do Campeonato Inglês. O Newcastle, 11.º colocado, venceu por 2 a 1 o West Bromwich, e o Aston Villa, em nono lugar, ganhou por 1 a 0 do Wolverhampton.