Em clássico de torcida única, Vila Nova e Goiás ficam no empate

Nada de gols no Serra Dourada. O Vila Nova foi superior ao Goiás, mas o clássico realizado neste sábado, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, terminou empatado por 0 a 0. O resultado não foi bom para nenhum dos dois times na busca por seus objetivos.

O Vila Nova chegou ao terceiro jogo sem vitória e perdeu a chance de retornar ao G4, a zona de acesso, mas segue na briga para subir, com 47 pontos. Já o Goiás chegou aos 35 e continua ameaçado de rebaixamento. A diferença para o Luverdense, primeiro clube dentro da zona da degola, é de apenas um ponto.

O clássico contou apenas com torcedores do Vila Nova devido a um pedido do Ministério Público (MP-GO) por conta da confusão que aconteceu no jogo do primeiro turno. Naquela oportunidade, o STJD proibiu a presença da torcida do Goiás em cinco jogos como mandante e em quatro do Vila Nova. Durante o confronto deste sábado, porém, supostos esmeraldinos foram tirados pelos policiais das arquibancadas.

O Goiás teve mais posse de bola durante o primeiro tempo, mas as principais oportunidades foram criadas pelo Vila Nova. Logo aos dois minutos, Alan Mineiro finalizou rasteiro, a bola passou por Marcelo Rangel e só não entrou porque Pedro Bambu tirou em cima da linha. Depois, Mateus Anderson recebeu livre de Alan Mineiro e bateu por cima. O goleiro Luis Carlos não foi exigido nenhuma vez nos 45 minutos iniciais.

O segundo tempo ficou mais concentrado no meio-campo e não teve muitos lances de perigo. Apenas nos minutos finais que o Vila Nova esboçou uma pressão e criou algumas oportunidades. Lourency recebeu na entrada da área e bateu cruzado, com a bola passando perto da a trave. Na sequência, Alan Mineiro cobrou falta e Wesley Matos cabeceou firme, mas Marcelo Rangel fez grande defesa, espalmando para escanteio. O Goiás, por sua vez, não acertou o gol de Luis Carlos nenhuma vez.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 30.ª rodada. O Vila Nova enfrenta o Criciúma, às 20h30, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, enquanto o Goiás recebe o Juventude, às 21h30, no Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 X 0 GOIÁS

VILA NOVA - Luis Carlos; Maguinho, Alemão, Wesley Matos e Gastón Filgueira; PH, Geovane, Alan Mineiro, Alípio (Ruan) e Mateus Anderson (Lourency); Moisés (Tiago Adan). Técnico: Hemerson Maria.

GOIÁS - Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, Alex Alves e Carlinhos; Victor Bolt (Péricles), Elyeser e Léo Sena; Nathan (Tiago Luis), Junior Viçosa e Carlos Eduardo (Michael). Técnico: Hélio dos Anjos.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Geovane e Maguinho (Vila Nova); Péricles, Renan e Léo Sena (Goiás).

RENDA - R$ 262.915,00.

PÚBLICO - 13.429 pagantes (15.018 total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).