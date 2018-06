Em clássico 'igual', Vasco e Fluminense só empatam pela Taça Rio

Vasco e Fluminense fizeram um clássico dos mais parelhos nesta quarta-feira, no Engenhão. Desde o esquema tático adotado, passando pelo número de oportunidades perdidas e, finalmente, até pelo placar. Afinal, apesar do esforço e de muita correria em campo, as equipes ficaram no 0 a 0 pela quarta rodada da Taça Rio.

Zé Ricardo tratou de igualar seu Vasco ao Fluminense antes mesmo do apito inicial, ao optar também pelo esquema 3-5-2, sucesso com Abel Braga no time das Laranjeiras. Os dois rivais fizeram um jogo aberto, cheio de jogadas pelas pontas e se ressentiram da falta de um artilheiro ao perderem grandes oportunidades. Pelo lado cruzmaltino, com Rildo. Já entre os tricolores, com Sornoza.

A igualdade é vista também na tabela, uma vez que ambos lideram suas chaves na Taça Rio. O Fluminense, melhor, com 10 pontos no Grupo C, enquanto o Vasco tem sete pontos no Grupo B. No sábado, os comandados de Zé Ricardo voltam a campo para visitar o Madureira, em Moça Bonita, um dia antes de o time tricolor pegar o Nova Iguaçu, no Maracanã.

Zé Ricardo surpreendeu ao definir o novo esquema do Vasco. Mais acostumado ao sistema, porém, o Fluminense foi para cima e finalizou com menos de um minuto, quando Pedro parou em Martín Silva. O time tricolor dominava a posse e o campo de ataque, mas a primeira grande chance foi do rival. Aos oito minutos, Riascos saiu da área e encontrou ótima enfiada pela direita para Pikachu, que chegou batendo firme. Júlio César salvou.

Com alas ofensivos e dificuldades para marcar em ambas as laterais, as duas equipes chegavam com muita facilidade pelos lados e abusavam da velocidade, o que deixou o jogo movimentado. Mas falhas no último passe e nas finalizações tornaram raras as oportunidades. Aos poucos, o ritmo também caiu.

O confronto era igual e logo cada lado perderia uma chance inacreditável. A do Fluminense aconteceu na reta final do primeiro tempo. Em contra-ataque, Gilberto recebeu na direita e cruzou na cabeça de Sornoza. Sozinho, na linha da pequena área, o equatoriano jogou à direita.

Na volta para o segundo tempo, foi a vez do Vasco. Aos três minutos, Riascos fez grande jogada pela direita, passou como quis por Ibañez e cruzou na medida para Rildo. A bola já havia passado por Júlio César, mas o atacante não acertou ela em cheio e finalizou para longe.

Sem um homem de referência que fizesse a diferença na área, as equipes passaram a tentar de fora. E, novamente, tiveram uma chance cada. Aos 14, Sornoza recebeu na intermediária e arriscou, na trave direita de Martín Silva. A resposta do Vasco veio aos 20. Thiago Galhardo finalizou sem força, mas um desvio quase matou Júlio César, que precisou tirar com o pé.

Uma das principais armas ofensivas do Fluminense na temporada, Gilberto quase resolveu quando arrancou pela direita, cortou para o meio e bateu de trivela, mas Martín Silva desviou com a ponta dos dedos. O Vasco tentou também pela direita aos 25. Riascos colocou entre as pernas de Ibañez e bateu com perigo, no último bom momento do clássico.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 0 FLUMINENSE

VASCO - Martín Silva; Paulão, Werley (Paulinho) e Erazo; Yago Pikachu, Desábato, Wellington, Wagner (Thiago Galhardo) e Henrique; Rildo (Andrés Rios) e Riascos. Técnico: Zé Ricardo.

FLUMINENSE - Júlio César; Renato Chaves, Gum e Ibañez (Douglas); Gilberto, Richard, Jádson, Sornoza e Ayrton Lucas; Marcos Junior (Robinho) e Pedro (Dudu). Técnico: Abel Braga.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Thiago Galhardo, Henrique (Vasco); Jádson, Richard, Renato Chaves, Gilberto (Fluminense).

RENDA - R$ 154.905,00.

PÚBLICO - 5.625 pagantes (6.463 presentes).

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio (RJ).