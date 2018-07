Em clima de amizade, jogadores registram bastidores da seleção

TERESÓPOLIS - Entre um treino e outro da concentração para a Copa do Mundo, que começa no próximo dia 12, os jogadores da seleção brasileira não deixam de mostrar aos seguidores e fãs das redes sociais como é o dia de trabalho na Granja Comary.

Em clima de amizade, os principais craques da equipe registram os momentos que antecedem os primeiros jogos do Mundial e revelam as expectativas para essa edição da Copa do Mundo, a primeira de grande parte do time.

Na manhã desta quinta-feira, todos os 23 jogadores foram a campo, incluindo o volante Hernanes, aniversariante do dia. A atividade, com previsão de 1 hora e 30 minutos de duração, começou sob sol, em clima bem diferente do de quarta-feira, com garoa e frio.