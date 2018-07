Em clima de festa, Botafogo e América-MG se despedem da Série B do Brasileiro

Com 71 pontos, cinco a mais que o vice-líder Vitória, o Botafogo não encontrou dificuldades para assegurar o título, embora tenha trocado de técnico, com a saída de René Simões para a chegada de Ricardo Gomes. Também garantido na Série A de 2016, o América-MG tem 64 pontos e retorna à elite do futebol nacional após ter passado quatro temporadas na segunda divisão.

O clima de festa é tão grande que o técnico Ricardo Gomes pouco se importou em definir um time durante a semana. Mais preocupado com a formação do elenco para a próxima temporada, o treinador fez alguns testes e deve dar chance a jovens jogadores que não tiveram tanto espaço durante a temporada.

Uma ausência é certa. O lateral-esquerdo Carleto, que pertence ao São Paulo, já se despediu da torcida e não joga. A outra baixa deve ser Willian Arão. Com proposta do Flamengo, o jogador está em confronto com a diretoria alvinegra e não tem clima para entrar em campo. Nesta sexta-feira, o clube depositou R$ 400 mil referente à sua renovação contratual, mas o atleta já devolveu a quantia para poder ser liberado.

A festa no Engenhão não terá o vice-artilheiro Marcelo Toscano. Negociado com o futebol sul-coreano, o jogador do América-MG já se desligou do time não joga neste sábado. O técnico Givanildo Oliveira, o "rei do acesso", que subiu o sexto clube para a Série A, também não terá o zagueiro Alisson e o atacante Richarlison, suspensos.