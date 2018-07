Em clima de melancolia, Santos tenta fechar ano com vitória na Vila

O Santos encerra a temporada em clima de tristeza pela derrota na final da Copa do Brasil. Não à toa, o técnico Dorival Junior vai escalar time praticamente reserva contra o Atlético-PR, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. A motivação para buscar a vitória é obter um consolo ao fim de uma semana de grande frustração pela derrota diante do Palmeiras.

O time deixou escapar a chance de ir para Libertadores tanto na Copa do Brasil como no Brasileiro. Por isso, cumpre tabela contra um adversário que está na mesma situação. Com cabeça já em 2016, Dorival sequer comandou o treino na sexta-feira para se reunir com a diretoria e discutir o planejamento.

Seis titulares ficam fora, entre eles Renato, Marquinhos Gabriel e o artilheiro do Brasileiro, Ricardo Oliveira. Todos já estão em férias. Também estão ausentes o goleiro Vanderlei (suspenso) e o zagueiro David Braz (machucado).

No Atlético-PR, a única dúvida é Walter. O atacante sente dores no joelho e foi poupado de algumas atividades. No gol, o suspenso Weverton, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo, fica fora e abre a disputa entre os dois reservas da posição, Santos e Rodolfo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X ATLÉTICO-PR

SANTOS: Vladimir; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Werley e Zeca; Alison, Leandrinho e Lucas Lima; Neto Berola, Gabriel e Geuvânio. Técnico: Dorival Junior

ATLÉTICO-PR: Santos (Rodolfo); Eduardo, Vilches, Cleberson e Roberto; Otávio, Deivid, Sidcley, Marcos Guilherme e Nikão; Walter. Técnico: Cristóvão Borges.

Juiz: Marcelo de Lima Henrique

Local: Vila Belmiro

Horário: 17h

Transmissão: Pay-per-view