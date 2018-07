Em clima de paz, Corinthians treina em La Bombonera

BUENOS AIRES - O Corinthians realizou na noite desta terça-feira o reconhecimento do gramado do estádio de La Bombonera, casa do Boca Juniors, onde, na noite seguinte, acontece a primeira partida da final da Copa Libertadores, diante do time argentino.

A atividade comandada pelo técnico Tite foi acompanhada por um grande número de jornalistas, tanto brasileiros quanto argentinos. Quatro torcedores corintianos conseguiram furar a barreira de seguranças e também assistiram ao treino das arquibancadas. Dirigentes dos dois times conversavam amistosamente.

No campo, o técnico Tite comandou uma atividade de posicionamento com os 11 titulares, sem adversários, apenas para aprofundar e reforçar onde ele quer que cada um dos jogadores esteja em campo em determinadas situações. Emerson, que volta ao time depois de cumprir suspensão, estava entre os titulares.

PRESENÇA ILUSTRE - Acompanhado do filho do Andres Sanchez, o cantor Thiaguinho (ex-Exaltasamba) assistiu do campo da Bombonera o treino desta noite. Ele viajou a Buenos Aires acompanhado do ex-corintiano Elias especialmente para acompanhar o jogo.