Em clima de pré-temporada, Flu treina pensando no Brasileirão

Depois ele comandou um treino tático em campo reduzido. O capitão Fred não participou dessas atividades, porque fez um trabalho físico na academia do clube e depois no próprio campo.

No início da próxima semana o time tricolor deve deixar o Rio de Janeiro e permanecer cerca de uma semana treinando em Mangaratiba, na Costa Verde fluminense. A estreia do clube pelo Campeonato Brasileiro será em 9 de maio, contra o Joinville, no Maracanã.

Antes disso é possível que o Fluminense enfrente o Flamengo em um amistoso em Brasília, no dia 3 de maio, mesma data do segundo jogo da final do Campeonato Carioca, entre Vasco e Botafogo. A realização desse jogo depende de autorização da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.