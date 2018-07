Em clima descontraído, Santos realiza treino físico na Alemanha

FRANKFURT - Apesar da desgastante viagem até Frankfurt, na Alemanha, onde fez uma parada antes de seguir na manhã desta quarta-feira para o Japão, o elenco do Santos realizou um treino físico em clima descontraído na noite desta terça, em território alemão. Os jogadores fizeram trabalho de academia no hotel em que estão hospedados em Frankfurt.

Orientados pelo preparador físico da equipe, Ricardo Rosa, os santistas enfatizaram durante a atividade a estabilização do core, que envolve o quadril, além de trabalho postural, fortalecimento lombar e alongamentos.

Com esse treinamento, a comissão técnica alvinegra procurou manter o grupo em atividade, para que os jogadores não sofram um maior desgaste físico quando estiver em solo japonês.

No entanto, o técnico Muricy Ramalho quer mesmo o elenco acordado antes do embarque às 13h45 (horário local) desta quarta rumo a Nagoya, no Japão. O treinador planeja que os atletas durmam no avião, visando amenizar desta forma os efeitos do fuso nipônico.

O grupo jantou após a atividade, e Muricy ainda programou um lanche para as 2 horas (horário alemão) da madrugada desta terça para quarta, com o intuito de manter os atletas sem cair no sono antes da saída de Frankfurt.