Em clima ruim por atrasos de salários, Botafogo recebe o Atlético-MG no Engenhão

Em meio a uma situação delicada, com a diretoria buscando alternativas para quitar dois meses de salários atrasados de jogadores e demais funcionários, o Botafogo enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 16 horas, no Estádio Nílton Santos, no Rio, pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

E o técnico Eduardo Barroca tem problemas para escalar a equipe que vai mandar a campo. Para essa partida, o treinador não poderá contar com o goleiro Gatito Fernández, que foi convocado para a seleção paraguaia, e o zagueiro Gabriel, que pertence ao Atlético-MG e, por força de contato, não enfrenta o clube detentor de seus direitos.

Dessa forma, Diego Cavalieri segue no gol, enquanto a vaga na defesa é disputada entre Marcelo Benevenuto e Kanu. O restante do time deve ter a mesma base que vem entrando em campo nas últimas rodadas do Brasileirão.

Apesar dos salários atrasados, o elenco garantiu que não pensa em fazer greve ou deixar de disputar alguma partida, a exemplo do que aconteceu recentemente com o Figueirense na Série B recentemente.

"Acima de tudo está o clube, a instituição. A gente vai continuar defendendo o Botafogo dentro de campo com todas nossas forças independente da situação. Cobramos para que essa situação não se torne normal, mas seguimos defendendo o Botafogo", explicou o meia João Paulo.

O Botafogo não vence no Brasileirão desde o último dia 11 de agosto, quando superou o Athletico-PR por 2 a 1, no Rio. Depois disso, a equipe amargou derrotas para Corinthians e Internacional, além de ter empatado com a Chapecoense.