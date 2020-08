Em comum acordo, Athletico-PR rescinde contrato do lateral-esquerdo Adriano

A direção do Athletico Paranaense anunciou nesta sexta-feira a saída do lateral-esquerdo Adriano. A rescisão contratual foi realizada em comum acordo. De acordo com o clube de Curitiba, o jogador veterano, de 35 anos, vai "seguir sua carreira na Europa", sem dar detalhes sobre negociações.

Adriano, contudo, ainda não se manifestou sobre o seu futuro. O atleta desembarcou no Athletico em julho do ano passado, sob forte expectativa. O lateral tem currículo vitorioso, principalmente em razão dos seis anos em que defendeu o Barcelona. Lá participou da conquista de 16 títulos, incluindo duas Liga dos Campeões e dois Mundiais de Clubes.

Mas, no Athletico-PR, Adriano pouco brilhou. Revelado pelo arquirrival Coritiba, o lateral disputou apenas 18 partidas, com um gol marcado. Neste ano, foram apenas sete jogos, sendo dois pela Copa Libertadores e cinco pelo Campeonato Paranaense. Ele foi até titular na decisão contra o Coritiba.

O jogador deixa o Athletico na véspera da estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time de Curitiba enfrentará o Fortaleza na Arena Castelão, na capital cearense.

Sem Adriano, a comissão técnica terá que alterar sua programação de montagem do elenco para esta retomada das competições nacionais e internacionais. O Athletico disputa ao mesmo tempo nos próximos meses a Libertadores e a Copa do Brasil, o que deve exigir novas contratações para reforçar o time.