Em comunicado, Corinthians anuncia a saída do lateral-esquerdo Sidcley

Em comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira, o Corinthians confirmou a saída do lateral-esquerdo Sidcley. O atleta estava emprestado junto ao Atlético Paranaense, que o negociou com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. "O jogador recebeu uma proposta de transferência, que foi aceita pela equipe paranaense. O Corinthians será compensado pela cláusula do Direito de Vitrine", esclareceu o clube paulista em seu site oficial.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

"O clube agradece os serviços prestados por Sidcley nesta temporada, em que foi campeão paulista, e reforça que acredita na força e na dedicação de seu plantel", completou o clube alvinegro.

A diretoria havia acertado na semana passada a contratação de Danilo Avelar, de 29 anos, da mesma posição. Ele chegou emprestado pelo Torino, da Itália, com vínculo até junho de 2019. O técnico Osmar Loss também tem Juninho Capixaba à disposição para o setor.

Ainda nesta sexta-feira, o Corinthians continuou a preparação para o amistoso contra o Grêmio, neste domingo, às 11 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo. Depois da atividade, o volante Ralf, que retorna de lesão no ombro, falou sobre o trabalho de Osmar Loss à frente da equipe.

O retrospecto do novo treinador, que substitui Fabio Carille, não é dos melhores. Em sete jogos oficiais, apenas uma vitória, quatro derrotas e dois empates. Em amistoso na última quarta-feira diante do Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, triunfo por 2 a 0. "Tinha trabalhado quando ele estava de auxiliar ainda. Então tive pouco tempo. Mas você vê que ele é um bom profissional e está aos poucos readequando o time. Aos pouquinhos a gente vai retomando nossa pegada. Sabemos que temos que melhorar", disse Ralf.

Sobre o retorno após contusão, o volante, que esteve na partida contra os mineiros, ressaltou que ainda precisa readquirir ritmo de jogo. "Eu estou feliz por estar voltando aos poucos. Claro que é cedo porque a gente precisa adquirir ritmo de jogo. Mas quando se trata de um jogo igual ao porte que é o Cruzeiro, que queira ou não é um clássico nacional, para a gente é de suma importância, que estamos voltando de lesão. Então a gente tem que dar continuidade, ir aos poucos retornando e readquirindo a melhor forma".

No Campeonato Brasileiro, o clube alvinegro é o 10.º colocado, com 16 pontos. O próximo compromisso é no dia 18, na Arena Corinthians, em São Paulo, contra o Botafogo, pela 13.ª rodada da competição.