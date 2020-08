Em comunicado, Grêmio anuncia a rescisão de contrato do atacante André

O atacante André não faz mais parte do elenco do Grêmio. A rescisão contratual foi anunciada, nesta sexta-feira, pelo clube em comunicado em seu site oficial. O atleta, de 29 anos, estava na equipe gaúcha desde março de 2018 e se sagrou campeão de dois campeonatos estaduais e participou das campanhas semifinalistas da Copa Libertadores em 2018 e 2019.

"O acordo atende ambas as partes, preservando os interesses do Grêmio e viabilizando que o atleta siga sua carreira", afirmou o vice-presidente de futebol Paulo Luz. "Reconhecemos todo o esforço e comprometimento demonstrados pelo André em sua passagem pelo Grêmio e desejamos sucesso na continuidade de sua carreira", completou Klauss Câmara, executivo do clube.

Em 30 meses com a camisa gremista, André, que tinha contrato até o fim de 2021, disputou 75 jogos e marcou 11 gols. O jogador não fazia parte das listas dos inscritos no Campeonato Gaúcho e Copa Libertadores. Desde o início do ano, o atleta perdeu o apoio do técnico Renato Gaúcho, seu maior defensor dentro do clube.

Ex-Santos, Corinthians, Atlético-MG e Vasco, André teria propostas do futebol internacional. Uma seria de uma equipe dos Estados Unidos e outra do Monterrey, do México. O Sport, time pernambucano pelo qual André atuou nas temporadas de 2015, 2017 e 2018, também teria interesse em contratar o jogador. Ele já teve passagens por times do exterior, ao atuar no Dínamo de Kiev (Ucrânia). Bordeaux (França) e Sporting (Portugal).