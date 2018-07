Em conclusão de jogo adiado, Albânia marca no fim e vence pelas Eliminatórias

A seleção da Albânia se deu bem na conclusão do seu duelo de estreia nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. Com um gol nos minutos finais de Bekim Balaj, a equipe superou a Macedônia por 2 a 1, pelo Grupo G, em duelo realizado em casa, na cidade de Escodra.

Na última segunda-feira, Albânia e Macedônia se enfrentavam quando a forte chuva em Escodra forçou a paralisação do confronto. Como as condições climáticas não se continuaram ruins, o restante do duelo foi reagendado para esta terça.

O relógio marcava 32 minutos da segunda etapa quando o árbitro Hüseyin Göçek interrompeu o confronto por considerar que não havia condições de jogo quando placar estava empatado em 1 a 1, com gols de Sadiku, aos dez minutos do primeiro tempo, para Albânia, e Alioski, aos seis da segunda etapa para a Macedônia.

Nesta terça-feira, então, na conclusão do duelo, Balaj, atacante do Terek Grozny, marcou aos 44 minutos do segundo tempo o gol que garantiu a vitória da Albânia na sua estreia no torneio classificatório para o Mundial da Rússia.

Com o resultado, todas as seleções que participaram da Eurocopa deste ano venceram seus jogos de estreia no Grupo G das Eliminatórias organizadas pela Uefa. Afinal, na última terça-feira, a Espanha atropelou Liechtenstein por 8 a 0, em casa, enquanto a Itália derrotou Israel por 3 a 1, como visitante.

Na próxima rodada, em 6 de outubro, será a vez da Albânia tentar se aproveitar da fragilidade de Liechtenstein, fora de casa. Já Itália e Espanha vão se enfrentar em clássico marcado para Turim. O outro jogo da chave será entre Macedônia e Israel.