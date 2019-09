Em confronto direto, Flu visita Goiás pela 1ª série de 3 vitórias no Brasileirão

O Fluminense visita o Goiás no Serra Dourada, na noite deste domingo, às 19 horas, buscando sua primeira sequência de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro para tentar se distanciar da zona de rebaixamento.

Depois de passar pelo Fortaleza em solo cearense, o triunfo sobre o Corinthians no domingo passado, em Brasília, deixou a equipe ao menos uma semana fora das quatro últimas colocações da tabela e fez com que o reencontro com os goianos - no primeiro turno, derrota por 1 a 0, aos 44 do segundo tempo no Maracanã - se tornasse um confronto direto.

É que o Flu tem 18 pontos, três a menos que o time esmeraldino, e chegaria ao mesmo número de vitórias (seis), sendo que é melhor no critério seguinte de desempate, o saldo de gols (hoje, os números apontam -8 a -15 para os cariocas).

De acordo com o técnico Oswaldo de Oliveira, o duelo deste domingo vem em hora oportuna. "Vamos começar o segundo turno em alto estilo, com uma briga muito importante pelos três pontos", comentou o comandante tricolor, assegurando que a atenção deve ser total, mesmo diante de um rival que vem de três derrotas seguidas. "O adversário é uma equipe que tem tido alguns resultados ruins ultimamente, isso é motivo importante para tentarem se superar", apontou.

Questionado sobre a importância de impor sua cara à equipe que comanda, o treinador afirmou que prefere dar a este um toque de maior competitividade. "Trabalhamos pelo resultado, principalmente pela posição que estamos na tabela. Não é uma questão de estilo, individualidade, é o Fluminense. Estou procurando, independentemente de dar a minha cara ao Fluminense, dar uma concepção vencedora", concluiu.

Oswaldo preferiu não fazer mistério sobre a escalação do Flu, oferecendo-a aos repórteres que cobrem a equipe no CT Pedro Antonio, ainda na última sexta-feira, em entrevista coletiva que antecedeu a partida do fim de semana.

Assim, Yony González foi confirmado no ataque titular, apesar da indefinição do futuro do jogador no clube. A sua permanência nas Laranjeiras foi posta em dúvida depois que o vice-presidente geral do Flu, Celso Barros, revelou certo desinteresse do atleta colombiano em renovar contrato com o clube, que vencerá no fim deste ano.

"A próxima temporada depende do que fizermos nessa. E nessa o Yony é importante para nós. E quero contar com ele até o final, isso independe do que vai acontecer depois", declarou o comandante tricolor, que confirmou ainda a ausência, no setor, de Wellington Nem, que será poupado e está fora do jogo em Goiânia devido a dores na coxa esquerda.

Na defesa, Frazan ocupará o lugar do suspenso Nino. "O Frazan é um jogador em quem tenho toda confiança. É ele quem substitui o Nino", informou.