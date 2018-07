Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, Vitória tenta se impor em casa

O Vitória faz um confronto direto nesta quinta-feira contra o Sport, às 17 horas, no estádio Barradão, em Salvador, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro, pensando em confirmar o mando e se distanciar da zona de rebaixamento.

Depois de ganhar as duas últimas partidas, contra Atlético Mineiro e Botafogo, ambas fora de casa, a equipe embalou no Brasileirão e chegou aos 32 pontos, dois na frente do próprio Sport, que está na zona de rebaixamento. E, para confirmar a recuperação, o Vitória tenta finalmente se consolidar em Salvador, onde triunfou apenas em duas de 13 partidas.

"A gente não ganhou nada. Jogamos várias partidas fora de casa, ganhamos, mas sabemos que não chegamos a lugar nenhum. Nosso foco e nossa dedicação continuam os mesmos. Primeiro a gente tem que fazer uma boa partida em casa, se distanciar um pouco, ficar em cima da tabela para, só depois, pensar em coisas boas na frente", avaliou o atacante David. "A gente tem a obrigação de chegar e vencer dentro de casa".

E, para confirmar o triunfo em Salvador, o Vitória terá os importantes retornos dos laterais Caíque Sá e Juninho, recuperados de contusão. Já o goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Kanu, o atacante Kieza e o volante Willian Farias devem seguir como desfalques.