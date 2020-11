Em confronto direto pelo G-4 da Série B, América-MG e Ponte Preta ficam no empate

Em um confronto direto por uma vaga no G-4 - a zona de acesso - do Campeonato Brasileiro da Série B, América-MG e Ponte Preta ficaram no empate por 1 a 1, neste sábado, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 20.ª rodada.

Com esse empate, a Ponte Preta chegou aos mesmos 31 pontos do Juventude e dorme na quarta colocação por causa do número de vitórias (9 a 8). O time gaúcho entra em campo neste domingo contra o CRB, em Maceió. Já o América-MG foi beneficiado pela derrota do Cuiabá para o Brasil-RS e assumiu a vice-liderança devido ao saldo de gols (8 a 6). Os dois times estão empatados com 36 pontos.

Atuando em casa, o América-MG começou marcando no campo de ataque e foi assim que criou duas boas oportunidades antes de abrir o placar aos 16 minutos. Ademir cruzou e Geovane apareceu livre para cabecear no contrapé do goleiro Ygor Vinhas.

Depois disso, o time mineiro recuou e a Ponte Preta ficava com a posse de bola, mas sem chegar com perigo. No finalzinho, o América-MG ainda teve um gol mal anulado pelo árbitro, que viu a bola tocar na mão de Rodolfo antes de entrar após cabeçada de Felipe Azevedo.

Apesar da Ponte Preta ter voltado do intervalo com uma postura mais ofensiva, era o América-MG quem criava as melhores oportunidades. Ygor Vinhas defendeu chute de Juninho e depois Léo Passos finalizou pela linha de fundo após cruzamento de Ademir.

Aos 31 minutos, Bruno Rodrigues foi lançado por Zanocelo e deu cruzamento certeiro para Guilherme Pato tirar do goleiro Matheus Cavichioli com um leve desvio, deixando tudo igual. Nos minutos finais, o América-MG partiu em busca da vitória, mas a Ponte Preta se defendeu bem e segurou o empate.

Pela Série B, o América-MG volta a campo no próximo sábado contra o Cuiabá, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá. Na sexta-feira, a Ponte Preta recebe o Brasil-RS, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Os jogos serão válidos pela 21.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 x 1 PONTE PRETA

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Anderson, Messias (Joseph) e João Paulo; Zé Ricardo, Geovane (Alê) e Juninho; Ademir (Neto Berola), Rodolfo (Léo Passos) e Felipe Azevedo (Marcelo Toscano). Técnico: Lisca.

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Apodi, Luizão, Ruan Renato e Guilherme Lazaroni; Barreto (Camilo), Dawhan, Luis Oyama (Guilherme Pato) e João Paulo (Vinícius Zanocelo); Bruno Rodrigues e Tiago Orobó (Matheus Peixoto). Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS - Geovane, aos 16 minutos do primeiro tempo; Guilherme Pato, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Dawhan (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).