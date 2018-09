Em confronto direto, Valentim busca primeira vitória no comando do Vasco

O início de Alberto Valentim no Vasco não é dos mais animadores. Substituto de Jorginho, o treinador comandou o time cruzmaltino em cinco jogos e ainda não venceu: perdeu para Atlético-PR, Santos, América-MG e Vitória, além de ter empatado no clássico com o Flamengo (1 a 1).

Nesta segunda-feira, Valentim tem mais uma oportunidade para encerrar o jejum. O Vasco recebe o Bahia, às 20 horas, em São Januário, no complemento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é um confronto direto contra o rebaixamento. Será o primeiro jogo do treinador à frente da equipe em São Januário

Na degola, o Vasco tem 25 pontos e só deixa a zona de queda se a Chapecoense perder para o Fluminense também nesta segunda-feira, no mesmo horário, na Arena Condá. O time cruzmaltino, porém, tem um jogo atrasado - contra o Santos, pela terceira rodada, mas fora de casa.

Para enfrentar o Bahia, Valentim teria a volta do volante Desábato, mas o argentino fraturou um dedo do pé direito e vai ficar de três a cinco semanas afastado. Assim, Bruno Silva deve ser mantido. A boa notícia é que o polivalente Yago Pikachu cumpriu suspensão e fica à disposição. Ele deixou de ser titular sob a explicação de que vinha desgastado fisicamente. Por isso, disputa vaga com Andrey.

"Vamos jogar em casa, perto do nosso torcedor, e ele será muito importante para nos deixar mais fortes. O Vasco é um time de massa, que possui muita torcida. Ela tem que estar próxima da gente, assim como esteve na semana que antecedeu o jogo contra o Flamengo. Teve cobrança? Claro que sim, mas eles também apoiaram", convocou Valentim.