Em confronto fraco, Novorizontino e Ituano empatam sem gols pelo Paulistão

Novorizontino e Ituano fizeram um jogo sem inspiração, sem emoção e, claro, sem gols. Neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, as equipes empataram por 0 a 0 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

O resultado ficou ruim para os dois times em situações opostas na tabela de classificação. O Novorizontino saiu da zona de classificação, caindo para o terceiro lugar do Grupo B com nove pontos. O Ituano segue sem vencer e está na lanterna do Grupo C com três pontos, na zona de rebaixamento do Paulistão.

Quente mesmo na primeira etapa foi só o termômetro do estádio, que marcava 30ºC. Os dois times proporcionaram 45 minutos sem grandes emoções, com muita marcação pelo lado dos visitantes e alguns lances de perigo para os donos da casa.

O que mais chamou atenção foi o goleiro Pegorari. Aos 32 minutos, ele recebeu recuo, mas furou na hora de dar o chutão. Para o bem do Ituano, a bola não foi na direção do gol. Na sequência, os donos da casa assustaram em cabeçada de Paulinho, que passou por cima da meta.

O Novorizontino voltou para o segundo tempo tentando mudar o panorama da partida. Logo aos sete minutos, Felipe Rodrigues, livre de marcação, mandou cabeçada para fora e perdeu boa chance. Os donos da casa seguiram em cima, usando o lado direito, mas pecaram na construção da jogada. Com isto, o número de cruzamentos errados e passes mal feitos foram crescendo a cada subida ao ataque.

Em alguns momentos, o Ituano usou a força para se defender. Em um lance isolado, Baralhas parou o ataque adversário com a sola da chuteira. Até aí tudo bem, mas o alvo acabou sendo o rosto de João Pedro. O árbitro Salim Fende Chávez deu cartão amarelo para o volante.

Os visitantes também conseguiram chegar ao ataque. Marcos Serrato finalizou de fora da área e obrigou Oliveira a fazer grande defesa. Na base da pressão, o Novorizontino assustou nos minutos finais. Primeiro, Guilherme Queiróz cabeceou com perigo, depois João Paulo veio de trás e finalizou colocado, mas mandou para fora.

No sábado, o Novorizontino volta a campo para encarar o Guarani, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). No próximo dia 17, o Ituano recebe a Ponte Preta, às 20 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 x 0 ITUANO

NOVORIZONTINO - Oliveira; Felipe Rodrigues, Everton Sena, Bruno Aguiar e Paulinho; Adilson Goiano, Léo Baiano (João Pedro) e Higor Leite (Danielzinho); Cléo Silva, Jenison (Guilherme Queiróz) e Felipe Marques. Técnico: Roberto Fonseca.

ITUANO - Pegorari; Pacheco, Suéliton, Ricardo Silva e Léo Rigo; Baralhas, Corrêa e Marcos Serrato; Gabriel Taliari (Keké), Yago (Luizinho) e Luiz Paulo (Gui Mendes). Técnico: Vinícius Bergantin.

CARTÕES AMARELOS - Léo Baiano (Novorizontino); Léo Rigo, Baralhas e Keké (Ituano).

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).