Em Cotia, jogadores do São Paulo destacam união e se preparam para amistoso

O elenco profissional do São Paulo realizou nesta terça-feira mais dois períodos de treinos no CT Laudo Natel, em Cotia (SP), onde as categorias de base do clube se preparam. Os atletas estão desde a última segunda no local e destacam o fortalecimento da união do grupo nesta intertemporada.

+ São Paulo inicia segunda fase da intertemporada no centro de treinamento de Cotia

"É importante para ajustar o time, mas também nos aproxima bastante. Nosso elenco é unido, mas esta pausa nos deixa mais próximos dos companheiros. Ficamos mais tempo juntos do que com os nossos próprios familiares", afirmou o volante Jucilei, que participará nesta quarta-feira de jogo-treino contra o Red Bull Brasil, em Cotia.

"Todos sabem que é necessário trabalhar firme e aproveitar a concentração para evoluir ao máximo. E temos feito isso de maneira saudável, nos unindo ainda mais. Os treinos exigem bastante, então quando temos um período livre procuramos descontrair um pouco", destacou o goleiro e capitão Sidão.

Em um dos treinamentos comandados pelo técnico uruguaio Diego Aguirre nesta terça-feira, os jogadores fizeram trabalho técnico e tático. O treinador focou principalmente a marcação dos homens de meio de campo e ataque, para ajustar a marcação na equipe adversária desde o sistema ofensivo. Também foi dado ênfase aos contra-ataques.

Entre os treinos da manhã e da tarde, os atletas almoçaram e aproveitaram período de pausa para desfrutar da estrutura de entretenimento do CT - televisão, videogame, pebolim, sinuca e pingue-pongue.

Diego Aguirre prepara o time para o retorno do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o clube tricolor paulista é o terceiro colocado, com 23 pontos. O próximo compromisso pela competição é contra o líder Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no próximo dia 18, às 21h45, pela 13.ª rodada.

Já na Copa Sul-Americana, o São Paulo está na segunda fase e encara o Colón, da Argentina, em dois jogos em agosto.