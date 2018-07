Em Criciúma, Grêmio busca a 1ª vitória fora de casa O Grêmio busca a sua primeira vitória fora de casa neste Campeonato Brasileiro contra o Criciúma, neste sábado, às 18h30, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela oitava rodada. Se conseguir, o clube gaúcho pode avançar para uma das quatro melhores posições na tabela de classificação, desde que também seja favorecido por pelo menos dois resultados paralelos favoráveis entre cinco possíveis no final de semana. O time tricolor começa a rodada como sexto colocado, com 12 pontos.