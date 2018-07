Manchester United cai na Dinamarca pela Liga Europa

A fase realmente não é das melhores para o Manchester United. Em meio a problemas de contusões e críticas pelo mau futebol, o clube inglês segue dando vexame para seus torcedores. Desta vez, foi na Liga Europa, competição em que foi parar por não se classificar aos mata-matas da Liga dos Campeões. Nesta quinta-feira, derrota por 2 a 1 para o modesto Midtjylland, na Dinamarca, pela rodada de ida da fase eliminatória.

Sem o atacante Wayne Rooney, que nem viajou por estar machucado, o técnico holandês Louis van Gaal teve a desagradável notícia de que o goleiro titular, o espanhol De Gea, se lesionou durante o aquecimento no gramado. Assim, o argentino Sergio Romero começou jogando e viu o time ter de se esforçar bastante para tentar superar a garra dos dinamarqueses.

As coisas pareciam dar certo para o Manchester United até os últimos minutos do primeiro tempo. Tanto que aos 37 minutos o atacante holandês Depay abriu o placar. Mas a fase não anda nada boa e pouco antes do intervalo, aos 44, o Midtjylland empatou com Pione Sisto. Na segunda etapa, jogo equilibrado até um chute despretensioso de Paul Onuachu, aos 32 minutos, entrar no canto direito baixo de Romero e decretar a histórica vitória dos dinamarqueses.

Em outro confronto de destaque desta quinta-feira na Liga Europa, o Napoli perdeu os 100% de aproveitamento - foram seis vitórias na fase de grupos. Na Espanha, o time italiano foi batido pelo Villarreal por 1 a 0 e acumulou a segunda derrota consecutiva - tinha perdido para a Juventus, pelo Campeonato Italiano, no último final de semana.

O duelo no estádio El Madrigal, em Villarreal, foi equilibrado e com poucas chances reais de gol. Ele só saiu em um lance de bola parada. Com extrema precisão, aos 37 minutos do segundo tempo, o meia Denis Suárez acertou no ângulo uma cobrança de falta da entrada da área.

Outro clube italiano que não teve um bom resultado foi a Fiorentina. Em casa, no estádio Artemio Franchi, o time de Florença ficou no empate por 1 a 1 com o Tottenham. A equipe inglesa abriu o placar com Nacer Chadli, em cobrança de pênalti, aos 37 minutos do primeiro tempo, e os italianos igualaram o placar com Federico Bernardeschi, aos 14 da segunda etapa.