Em crise, Santos faz promoção de ingressos na Copa do Brasil

O Santos pretende reeditar o antigo apelido da Vila Belmiro – o Alçapão da Vila – para a partida contra o Sport, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 22 horas. O clube preparou uma promoção especial para lotar o estádio, e o ingresso mais barato custa 20 reais. O torcedor que comprar o ingresso nas bilheterias trajando a camisa do clube, paga meia-entrada, assim como os acompanhantes dos associados do Portal Sócio Rei. Isso significa que o torcedor com a camisa do Santos pagará R$ 10.

Na primeira partida, o Santos perdeu por 2 a 1, no Recife. Com isso, terá de vencer a partida de quarta-feira por 1 a 0 ou por diferença de dois gols se o time visitante marcar. Vitória santista por 2 a 1 leva a decisão para os pênaltis. O Sport joga joga pelo empate.

A Copa do Brasil representa uma oportunidade para a equipe recuperar a confiança depois da derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque. No Campeonato Brasileiro, o Santos está na zona do rebaixamento com 13 pontos. A equipe só venceu três partidas até agora. “O jogo da Copa do Brasil será muito importante para o nosso ano. Vamos buscar a classificação”, disse o técnico Dorival Júnior.