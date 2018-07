Em crise, América-MG volta a apostar nos garotos Vivendo uma sequência de dez jogos sem vitória - são seis derrotas e quatro empates -, o técnico Antônio Lopes vai apostar mais uma vez em jogadores das categorias de base para acabar com o jejum do América-MG. Assim, o time mineiro entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Grêmio, a partir das 19h30, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Brasileirão.