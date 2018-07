Em crise, América-RN demite técnico Roberto Fernandes O presidente do América-RN, Alex Padang, anunciou nesse sábado que o técnico Roberto Fernandes não seguirá a frente do clube no Campeonato Brasileiro da Série B. Com um time fraco nas mãos, o treinador não conseguiu evitar o rendimento ruim, com apenas seis pontos em nove rodadas, e apenas a penúltima posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com seis pontos.