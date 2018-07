Em crise, Atlético-GO e Goiás duelam no Serra Dourada

Embora seja um clássico do futebol goiano, a expectativa é de que o jogo atraia pouco público em razão dos resultados pífios das duas equipes. O clima não é dos melhores nas equipes e as formações não foram definidas.

O técnico Emerson Leão, do Goiás, pode repetir a escalação do empate contra o Ceará, na última quinta-feira, no Serra Dourada, mesmo podendo contar com o retorno do goleiro Fábio e do lateral Wellington Sacci.

No Atlético, Keninha, suspenso, está fora do confronto e será substituído por Elias. O técnico Geninho terá a volta de Gílson, Rodrigo Tiuí, Airton e Agenor, que não jogaram na derrota para o Atlético Paranaense.

Pressionado pela torcida, Geninho está ameaçado no cargo. Nos bastidores, comenta-se que Cuca pode ser contratado em caso de nova derrota. "Estou num ponto em que não quero me aborrecer no meu trabalho", disse Geninho. Leão, que assumiu o Goiás recentemente, tem mais crédito. Ele espera a pausa do Brasileiro para a Copa do Mundo para cortar 14 dos 40 jogadores do elenco.