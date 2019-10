Em crise, Atlético-MG pode desfazer esquema defensivo para voltar a vencer

Em crise pela escassez de vitórias nos últimos jogos, o Atlético-MG voltará a atuar em casa e tem o objetivo de se recuperar no Campeonato Brasileiro. O adversário deste domingo é o Grêmio, no Independência, pela 25ª rodada.

Os tropeços em sequência deixaram o time mineiro com 31 pontos, na parte intermediária da tabela e, assim, longe da zona de classificação à Copa Libertadores, a qual a equipe integrou por várias rodadas. Nos últimos dez jogos, a equipe mineira venceu apenas um.

"Tem muito campeonato para rolar ainda e tenho certeza que o elenco vai reagir. A gente precisa focar sempre no próximo jogo, somar o máximo possível de pontos dentro de casa e o que der para arrancar fora, melhor ainda", comentou o técnico Rodrigo Santana.

O técnico precisará decidir rapidamente se vai alterar o esquema tático adotado pelo Atlético Mineiro nas partidas contra Palmeiras e Flamengo, ambas como visitante, para o duelo deste domingo. Com o time em crise, o treinador optou por escalar a equipe com três zagueiros, no 5-4-1, contra dois times que brigam pelo título, conseguindo um empate contra o Palmeiras (1 a 1), mas perdendo para o Flamengo na sequência (3 a 1).

O treinador evitou indicar se tomou uma decisão, mas a tendência é de que o esquema seja desmanchado e o time adote postura mais ofensiva contra o Grêmio, pois precisa voltar a vencer no Brasileirão. Santana disse que a formação utilizada contra Palmeiras e Flamengo foi baseada nesses adversários.

"Esse esquema foi criado e montado conforme as peças que a gente tem e em relação aos adversários fora de casa. A gente se sentiu seguro para marcar e, contra o Flamengo, foi muito difícil. O esquema tático foi baseado no adversário e nas peças que a gente tem", afirmou o treinador.

Para o duelo em casa, o Atlético-MG perdeu o lateral-esquerdo Fábio Santos, suspenso, mas terá o retorno de Luan, livre de gancho. E aguarda o aval do departamento médico para voltar a utilizar o zagueiro Rever. O argentino Di Santo deve voltar ao time titular.