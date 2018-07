Em crise, Atlético-PR busca a sua primeira vitória

Desde a derrota para o Atlético Mineiro, no domingo, o técnico Leandro Niehues foi informado de que não continuará no cargo. No entanto, o novo diretor de Futebol, Valmor Zimermann, ainda não tinha conseguido anunciar o substituto e, por isso, Niehues comandou os treinos para o jogo e estará no banco nesta quinta.

O "interino" fará uma alteração no time, com o objetivo de torná-lo mais ofensivo e superar as principais críticas que têm sido feitas. O volante Alan Bahia deve dar lugar ao atacante Bruno Mineiro, recuperado de contusão. Com isso, Branquinho volta para sua posição no meio de campo, ao lado de Paulo Baier.