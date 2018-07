Em crise, Barcelona pode ficar sem títulos após cinco temporadas

SÃO PAULO - O Barcelona entra em campo sob pressão nesta quarta-feira, contra o Real Madrid, no Estádio Mestalla, em Valência. Em jogo, o título da Copa do Rei e a tentativa de evitar o fiasco de uma temporada sem títulos. O fato não ocorre desde há seis anos. Em 2007/2008, o time treinado por Frank Rijkaard não levantou nenhum troféu.

Nos anos seguintes, o Barcelona conquistou o Campeonato Espanhol quatro vezes (2009, 2010, 2011 e 2013), a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Uefa de 2009 e 2011, além da Supercopa da Espanha (2009, 2010 e 2011) e a Copa do Rei em 2009 e 2012. O time foi treinado por Guardiola entre junho de 2008 e abril de 2012. Depois, Tito Vilanova esteve à frente da equipe até julho do ano passado.

Após a chegada de Tata Martino, o Barcelona disputou 57 partidas. No total, o time do craque Messi venceu 42 vezes, com sete empates e oito derrotas. O aproveitamento de pontos é alto: 77,8%. A equipe, contudo, acabou eliminada nas quartas de final da Liga dos Campeões após perder por 1 a 0 para o Atlético de Madrid na última quarta-feira - por seis anos consecutivos o clube chegava à semifinal da competição (de 2008 a 2013).

No Campeonato Espanhol, o Barcelona ficou mais longe do título após perder por 1 a 0 para o Granada, 14.º colocado do torneio. A cinco jogos do término, a equipe catalã ocupa o terceiro lugar, com 78 pontos - está a quatro do líder Atlético de Madrid, adversário da última rodada. O Real Madrid soma 79 pontos.

Se vencer o arquirrival na final da Copa do Rei, o Barcelona ainda disputará a final da Supercopa da Espanha contra o campeão espanhol e terá, assim, a chance de faturar dois títulos na atual temporada. Os times já se encontraram três vezes em decisões da Copa do Rei. O time catalão bateu o Real em 1983 (2 a 1) e 1990 (2 a 0). Em 2011, Cristiano Ronaldo marcou o único gol do confronto na prorrogação e deu o título à equipe de Madri.