Em crise, Chivas anuncia contratação de Cruyff

O Chivas atravessa uma das piores crises da sua história, com apenas dois pontos somados em sete rodadas do Torneio Clausura do México. Faltam dez rodadas para o encerramento da competição. Além disso, o time acumula 13 partidas oficiais seguidas sem vencer, incluindo confrontos da Libertadores. Na quarta-feira, a equipe perdeu para o Velez Sarsfield por 3 a 0.

Cruyff, de 64 anos, ganhou três vezes a Bola de Ouro como jogador, além de ter sido vice-campeão da Copa do Mundo de 1974. Como treinador, faturou quatro títulos do Campeonato Espanhol pelo Barcelona entre 1991 e 1994, dirigindo uma das maiores equipes da história do clube catalão.

"Sendo coerente com a busca de inovação e excelência, o Chivas o convida a receber um dos melhores jogadores e treinadores do futebol mundial, que vem se integrar a esta instituição", disse a equipe, ao anunciar a contratação do holandês. "Com sua chegada, continuaremos a impulsionar o desenvolvimento da instituição através do futebol total para levar o Chivas a ser o melhor time do mundo", completou o clube, dono de 11 títulos mexicanos.