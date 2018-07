Em crise, Corinthians estreia nova camisa contra o Mogi Mirim

SÃO PAULO - O Corinthians enfrenta o Mogi Mirim neste domingo, às 19h30, no estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim, com o intuito de encerrar o jejum de vitórias no Campeonato Paulista e com roupa nova. O time vai apresentar ao seu torcedor a camisa três, amarela, que faz referência à cor do uniforme usado pela seleção brasileira na Copa do Mundo no Brasil.

A ideia é tentar fazer uma ligação entre o clube e a seleção comandada por Luiz Felipe Scolari, que estreia no Mundial no dia 12 de junho contra a Croácia, justamente na Arena Corinthians.

A camisa não foge à tradição das cores do clube e embora seja amarela, conta com detalhes em preto e branco nas mangas e na gola em formato V. O short continuará sendo preto, com linhas amarelas nas laterais e os meiões serão totalmente amarelos.