Em crise, Corinthians visita o líder Flamengo no Maracanã

Em meio ao maior jejum de vitórias dos últimos seis anos, o Corinthians visita neste domingo, às 16h, o Flamengo, time sensação da temporada, líder do Campeonato Brasileiro e finalista da Libertadores. O duelo acontece no Maracanã e é válido pela 30.ª rodada do torneio nacional.

A série de sete jogos sem vencer, a pior desde 2013, tornou a semana da equipe alvinegra bastante conturbada. O dia seguinte à derrota para o CSA deixou o técnico Fábio Carille na corda bamba, com direito a protesto dos torcedores e necessidade de policiamento na entrada do CT Joaquim Grava. O treinador concedeu entrevista para tentar contornar a crise, fez mea-culpa pelas fracas apresentações, falou que o elenco se acomodou na reta final da temporada e admitiu ter sentido vergonha da última apresentação.

O problema é que o discurso não adianta de nada se os resultados não começarem a aparecer no campo. O presidente Andrés Sanchez avisou que Carille tem contrato até o final de 2020 e o clube não cogita demiti-lo. Na prática, um novo tropeço, mesmo para o líder, afastará ainda mais a equipe de uma vaga na Libertadores na temporada. Ficar fora do torneio continental significa diminuir as receitas e tornar mais difícil ainda as contratações em 2020.

A Conmebol pagou cerca de R$ 600 milhões aos clubes que participaram do torneio. Somente o campeão embolsará cerca de R$ 48 milhões. Isso sem contar dinheiro que entraria a mais com direitos de TV e a bilheteria com jogos - o Flamengo teve renda de pouco mais de R$ 8 milhões contra o Grêmio na semifinal da Libertadores no Maracanã.

“O presidente já deixou claro. Se a vaga não vier, muda tudo: direção, atletas, comissão e tudo mais. Questão de motivação, essa pressão que vem acontecendo é natural, de torcida, presidente, tudo que está acontecendo. A gente tem que se mexer para alcançar nossos objetivos”, disse Carille.

O Corinthians tem déficit anual de cerca de R$ 100 milhões. Disputar a Libertadores aumenta a possibilidade de o clube tentar trazer reforços de nome para a equipe em 2020. Na atual temporada, o clube disputou a Copa Sul-Americana e teve de apostar em contratações que durante a temporada mostraram-se pouco eficazes: casos de Everaldo, Boselli, Ramiro, além de Danilo Avelar, comprado em definitivo junto à Fiorentina.

O Flamengo, que deve fechar o ano com faturamento de R$ 700 milhões, vem de duas atuações ruins no Brasileiro, justamente na sequência da atuação de gala contra o Grêmio na Libertadores. O time sofreu para vencer o CSA em casa por 1 a 0 e empatou com o Goiás fora por 2 a 2. A igualdade terminou com bate-boca entre Willian Arão e Gabigol. O centroavante recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão no duelo desta tarde no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X SÃO PAULO

Flamengo: Diego Alves (Gabriel Batista); Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Vitinho. Técnico: Jorge Jesus.

Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Carlos; Ralf, Junior Urso e Pedrinho; Ramiro, Gustagol e Mateus Vital. Técnico: Fábio Carille.

Juiz: Rafael Traci (SC).

Local: Maracanã.

Horário: 16h.

Na TV: Globo.